Так, руководителем городского отдела образования назначена Шангереева Фаруза Гарифуллаевна, которая родилась в 1962 году в г. Атырау. В 1984 году окончила Гурьевский педагогический институт по специальности учитель биологии и химии. В 2011-2012 годах работала руководителем городского отдела образования. До назначения работала директором областного лицея имени Ж.Досмухамбетова в г. Атырау.Руководителем городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Кейкин Шакир Кейкинович. Шакир Кейкин родился в 1970 году в г.Кулсары. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности горный инженер. С 2008 года на государственной службе. С 2009 года до назначения работал акимом города Кулсары Жылойского района Атырауской области.Руководителем городского отдела земельных отношений назначен Кумаров Наурызбек Габиденович. Наурызбек Кумаров родился в 1992 году в Атырауской области. В 2013 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана по специальности бакалавр землеустроителя в сфере оказания услуг. С 2016 года на государственной службе. До назначения работал руководителем отдела управления земельных отношений Атырауской области.