Как оказалось, задержанный вымогал 200 тысяч тенге у жителя г.Уральска. Его задержалисотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО совместно с ДКНБ по ЗКО. - По данному факту Абайским отделом полиции УВД г.Уральска проводится досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.