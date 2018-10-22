Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 21 октября в 16.10 часов в п. Рубежка, на реке Урал, силами ГУ «ОСО» ДЧС в количестве 4 работника, 1 единица техники и 1 плавсредство обнаружено и извлечено тело гражданина 1966 года рождения, который утонул во время рыбной ловли. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники ДЧС ЗКО обращаются к жителям области с просьбой сообщать координаты родственникам перед тем, как отправиться на рыбалку. Спасатели утверждают, что несчастный случай может произойти, если употреблять алкоголь перед рыбалкой или во время, из-за неумения плавать, сильного ветра и волн, если рыбачить в темное время суток, а также в одиночестве. - Необходимо соблюдать основные правила безопасности. Совершая ловлю рыбы с берега или с лодки необходимо помнить основные правила безопасности. При ловле рыбы с лодки нужно помнить, что перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. Обязательно наденьте спасательный жилет! Посадку в лодку производить осторожно, ступая посередине настила. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку, купаться и нырять с нее. Без особой необходимости не надо становиться на лодке стоя. Даже при ловле спиннингом надо научиться действовать этой снастью сидя, что вполне возможно. Также нужно обращать внимание на берег, который может обрушиться. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к проколу резины и самым печальным последствиям, - рассказали в ДЧС ЗКО. Для обращения за помощью звоните по телефону 101 или 112. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.