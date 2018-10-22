Иллюстративное фото с www.fergananews.com По информации городского отдела архитектуры и градостроительства, в настоящее время жители 26 домов уже получили компенсации и согласились переехать из своих старых домов, которые находятся в аварийном состоянии. Общая сумма компенсации составила около 600 миллионов тенге. - На сегодня мы заключили договоры с 58 домами, 134 жильцов которых согласны на компенсации, 13 просят выделить им квартиры, 68 человек пока не дали свое согласие на получение компенсации, с ними проводится беседа, - рассказал заместитель руководителя КГУ «Генплан» Арслан Аронов. Отметим, генеральный план развития Атырау предполагает, что к 2030 году население города вырастет до 350 тысяч человек, а площадь областного центра увеличится в 3 раза и составит 46 тысяч га. Для нормального функционирования социальной инфраструктуры к 2030 году будут дополнительно построены 83 детских сада, 45 школ, 20 поликлиник, 5 больниц, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и 3 дома культуры. Кроме того, в городе продолжается реализация программы по сносу ветхого аварийного жилья, начатая в 2014 году. В настоящее время в Атырау уже снесено 18 домов старой постройки, которые включали в себя 325 квартир, в новое жилье переселено 1298 человек. - В настоящее время поэтапно рассматривается вопрос по сносу ветхого аварийного жилья в микрорайоне Балыкшы. Переселение жильцов из старых домов планируется после строительства нового дома в данном микрорайоне. В настоящее время разрабатывается ПСД объекта, - уточнил заместитель начальника городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Эдуард Оспанов. В свою очередь, аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы поручил подчиненным вести активную разъяснительную работу по условиям переселения горожан из старой части города, а также выдаче компенсаций на приобретение нового жилья. Также градоначальник взял под личный контроль ход реализации программы по сносу ветхого аварийного фонда в областном центре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.