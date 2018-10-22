Теперь подрядчик ТОО "Алатау - Альдан - Агро" должен возместить 2 миллионов тенге в доход государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления строительства ЗКО Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ рассказал, что в отношении ТОО "Алатау - Альдан - Агро" специализированным межрайнным экономическим судом ЗКО рассмотрены гражданские дела по иску, который подало управление строительства ЗКО. Управление обратилось в суд, чтобы компанию признали недобросовестной. - Судом было установлено, что ТОО "Алатау-Альдан-Агро" ненадлежащим образом исполнило условия договора по заключенным договорам госзакупок по строительству оздоровительного лагеря на 48 мест в п. Сары-Омир Теректинского района ЗКО и реконструкция водопровода в селе Володарское Зеленовского района. Это ТОО не завершили работы в срок, - рассказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Теперь компания признана недобросовестным участником госзакупок и должна возместить в доход государства неустойку в размере 2 миллионов тенге. Кроме того, ТОО будет запрещено участвовать в государственных закупках два года. Нужно отметить, что строительство оздоровительного лагеря в поселке Сары-Омир Теректинского района началось в августе 2017 года. Сдать объект должны были уже этим летом. На строительство лагеря из местного бюджета был выделен 101 миллион тенге. По плану площадь здания лагеря должна составлять порядка 900 квадратных метров. Работы по строительству водопровода в селе Володарское Зеленовского района были также начаты в августе 2017 года. Однако сельчане сразу же были недовольны. По их словам, компания затягивала строительство из-за отсутствия материалов, а также жители села были недовольны ценами на подключению к центральному водопроводу. Жители села Володарское утверждали, что они должны заплатить за это 40 тысяч тенге, тогда как в других районах подключение к водопроводу стоит 20 тысяч тенге. Кроме того, жена рабочего, занятого на строительстве водопровода, сообщила, что мужу не выдают зарплату несколько месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    