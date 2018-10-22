Глава региона проинспектировал ход реконструкции площади, которая началась летом этого года. Сегодня подрядной организацией завершаются бетонно-земляные работы. На сегодня здесь полностью заменена дренажная система, установлен поливочный водопровод, подготовлены площадки для новых фонтанов. Все зеленые насаждения с площади были пересажены на территорию поселка Талгайран. Осматривая ход реконструкции центральной городской площади, Нурлан Ногаев поручил подрядчику обратить внимание на озеленение территории. - Площадь после реконструкции необходимо превратить в цветущий зеленый оазис, высадить максимальное число зеленых насаждений, чтобы люди могли отдыхать в тени деревьев, наслаждаться прохладой. Также необходимо, чтобы здесь было достаточно скамеек, удобные общественные туалеты, - поручил подрядной организации аким Атырауской области. Согласно проектно-сметной документации, на обозначенной территории установят две масштабные архитектурные композиции, большие и малые фонтаны, бассейны, а также перголы со скамейками. Планируется, что главным украшением площади станет архитектурная композиция в виде мраморной домбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном. Очередным объектом посещения акима Атырауской области стала строительная площадка, на которой будет установлен 91-метровый флагшток. Объект разместится на новой площади на пересечении улиц Кулманова и Джангельдина. Площадь основания флагштока составит 57 кв. м. По обеим его сторонам построят фонтаны в виде пятиуровневого каскада. - Касательно вашего объекта у меня есть особые пожелания, чтобы на новой площади было установлено самое современное освещение, чтобы флагшток можно было увидеть даже самой поздней ночью, - обратился Нурлан Ногаев к руководству подрядной организации. В свою очередь руководство ТОО "ТШО", которое финансирует строительство площади и занимается установкой флагштока, пообещало, что сделает все возможное, чтобы объект был сдан в эксплуатацию качественно и в срок. Отметим, что флагшток станет самым высоким сооружением в Атырау и, как ожидается, войдет в число местных достопримечательностей. Новая площадь в Атырау расположилась на неиспользовавшемся земельном участке, возвращенном в государственную собственность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.