По его словам, причиной пожара в квартире 69, которая 4 октября выгорела полностью, и откуда огонь распространился на другие квартиры, стал «малокалорийный источник горения». Пожарные так называют спички и сигареты. Источник горения упал на балкон квартиры 69, там загорелись домашние вещи, и начался пожар, который охватил все с 3 по 9 этажи. Свою роль сыграл ветер, сообщили тогда пожарные. Сами жильцы считают, что на быстрое распространение огня повлияла легковоспламеняющаяся декоративная облицовка. Дом на центральном проспекте украсили им 5 лет назад. - Облицовку здания установили в 2013 году. Ее утвердил градостроительный совет, - сообщил заместитель акима Актобе Куандык Касымов. Фасад дома, который от облакимата отделяют всего 2 автобусные остановки, на следующее утро был уже выкрашен. Коммунальщики работали всю ночь. Правда, выкрасили они стены только со стороны центрального проспекта. Со стороны двора они остались такими же черными от копоти. Строительные компании помогли жильцам поменять рамы на балконах. Актюбинцы, обсуждая это в соцсети, пришли к выводу, что спешное приведение дома в порядок, пусть и поверхностное, связано с ожиданием визита президента страны. Назарбаев побывал в Актобе через 10 дней после пожара, 15 октября.