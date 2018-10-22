Фото с сайта Tengrinews.kz - 20 октября 2018 года в 00.20 на железнодорожных путях неосновной магистрали, проходящей вдоль улицы Бурундайская, в Турксибском районе города, в результате наезда тепловоза был обнаружен труп молодой женщины. Документов, подтверждающих личность, при ней не оказалось. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело было доставлено в городской морг, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Также в ведомстве добавили, что 20 октября в 17.05 на пульт "102" поступило сообщение от жителя Алатауского района Алматы, который сообщил что 19 октября в результате семейной ссоры ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась его супруга - гражданка А. Мусаева 1991 года рождения. Также, по информации департамента полиции, молодую женщину, попавшую под тепловоз, опознал родной брат. Сейчас сотрудники ДВД на транспорте проводят соответствующие мероприятия. Сообщается, что Айгерим была мамой двоих детей, работала журналисткой и продюсером музыкального телеканала Hit TV. Ей было 27 лет.