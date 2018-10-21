По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем переменная облачность, 12 градусов тепла, ночью +3. В Атырау также переменная облачность, +20 днем и +10 ночью. В Актобе днем столбик термометра поднимется до +10, ночью ожидается понижение температуры до -2. В Актау по-прежнему теплая погода, +22 днем и +10 градусов ночью.