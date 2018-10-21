Сегодня, 20 октября, в областном центре прошел очередной субботник, в котором приняли участие свыше 5 тысяч человек. Среди которых предприниматели, госслужащие, члены Ассамблеи народа Казахстана ЗКО и студенты. В рамках субботника прошла акция " Посади дерево-пусти корни", инициаторами которой выступил департамент по делам госслужбы и противодействия коррупции. По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Миржана Нуртазиева, сегодня на аллее возле Ассамблеи народа Казахстана высадили лиственные породы деревьев, такие как дуб, акация и другие многолетние виды. Также в посадке деревьев принял аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - Когда президент страны приезжал в Уральск, то сказал, что мы живем в самом зеленом и экологически чистом городе Казахстана, поэтому нам необходимо держать эту марку. Важно не просто посадить дерево, а вырастить его. Те большие деревья, которые есть в нашем городе, - это результат работы старшего поколения, поэтому своим потомкам мы должны оставить чистый и красивый город. Надо отметить, что озеленением мы занимаемся не только в Уральске, но и во всех районах области, и в отдаленных сельских населенных пунктах, - пояснил глава региона Алтай Кульгинов. К слову, в декабре по всей области будет проходить посадят порядка 500 саженцев хвойных деревьев. Аким области также отметил, что не все саженцы приобретаются за счет бюджета, часть была куплена предпринимателями. Также деревья были высажены и на новой аллее строителей. Здесь в акции представители строительных и дорожных компаний. По словам руководителя управления строительства ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, представители компаний за свой счет закупили саженцы хвойных пород. - Эту аллею мы назвали аллеей строителей, потому как уход за этой территорией и ее дальнейшее облагораживание мы закрепили за конкретными предприятиями, - пояснил Алтынбек Кайсагалиев. Работу по озеленению области планируется продолжать, однако необходимо помнить, что посадить дерево это не самое главное, важно еще и ухаживать за ним.