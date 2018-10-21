Стоит отметить, что на ярмарке была предоставлена продукция Казталовского, Зеленовского, Бурлинского, Теректинского и Шынгырлауского районов и города Уральск, а также перерабатывающих предприятий.

-Нам выгодно здесь торговать. За место не платим. Народ с удовольствием покупает. Есть даже постоянные клиенты, - говорит продавец овощами Дамира.

По словам организаторов ярмарки, цены на продукцию являются фиксированными. Если картошку можно было купить за 55-60 тенге за килограмм, то лук продавался по 50-55 тенге, помидоры можно было купить по 150 тенге, а баклажаны по 50 тенге, болгарский перец по 120 тенге. Цена за килограмм говяжьего мяса была в пределах 1400 тенге, килограмм конины стоил 1400, а баранина 1200 тенге за килограмм, мед от 500 до 3000 тенге в зависимости от вида и объема посуды. Куриные яйца продавались по 200 тенге за десяток.

Как сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО, всего на ярмарке было продано 19 туш говядины, 6 туш конины, 10 туш баранины, 40 тонн картофеля, 21 тонна лука, 13 тонн моркови, 5 тонн арбуза, 2,5 тонны дыни, 12 тонн капусты и 20 тысяч штук яиц.

В Уральске 21 октября по улице Ихсанова прошла сезонная овоще-бахчевая сельскохозяйственная ярмарка. В основном, на ярмарке можно было купить овощи и фрукты, а также мясо, рыбу, яйца, мед, колбасные изделия и саженцы. Стоит отметить, что несмотря на то, что ярмарка должна была начать свою работу с 9 утра, активная торговля началась уже с 8 утра. А цены заметно отличались от рыночных. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, желающих приобрести продукты по низким ценам было очень много. Люди мешками покупали картошку, лук, огурцы и помидоры. - Очень хорошая идея была организовать здесь такую ярмарку. Начиная с самой первой ярмарки я прихожу сюда, чтобы закупаться продуктами. Цены радуют. Все свежее. На зиму купили картошку. Вот, с внуком повезем сейчас в погреб. Картошка хорошая, сухая. На прошлой неделе купили свеклу, тыковку. В принципе, мы довольны. Спасибо акимату за заботу, - рассказала жительница города Антонина Павловна.