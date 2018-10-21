Фото с сайта vesti.kz Их поединок стал частью андеркарта вечера бокса в Бостоне (штат Массачусетс, США), в главном событии которого вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO разыграют Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) и намибиец Уолтер Каутондоква (17-0, 16 КО). Бой полусреднего веса Елеусинов - Догерти был рассчитан на шесть раундов, но завершился в первом. На отметке две минуты и 33 секунды рефери принял решение остановить поединок. Официальный итог боя - победа Елеусинова техническим нокаутом. Для 27-летнего Елеусинова эта победа стала четвертой в профи и второй досрочной. Небитый казахстанец во второй раз выступал в США, а еще два поединка провел в Великобритании. В свою очередь 30-летний Догерти потерпел шестое поражение при восьми победах (четыре нокаутом) и одной ничьей. Свой пятый бой в профи Елеусинов проведет 30 ноября в Монте-Карло. Казахстанец выступит в андеркарте вечера бокса, в главном событии которого встретятся экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (31-2, 23 КО) и американец Майк Уилсон (19-0, 8 КО). lwLX1xm9_TI Видео с официальной страницы сайта vesti.kz "Вконтакте"