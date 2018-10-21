По данным пресс-службы ДВД ЗКО, в Уральске полицейские совместно с сотрудниками ДГД проводят рейд по выявлению и принятию мер в отношении физических лиц, имеющих задолжности перед государством по налогам на движимое и недвижимое имущество, поставщиками тепловой и электрической энергии, а также по взысканию неоплаченных административных штрафов. - В ходе рейда уже задержано 8 автомашин, владельцы которых имеют общую задолженность перед государством на сумму 114,4 тысячи тенге. Всего с начала года задержано 779 транспортных средств по решениям судебных органов о принудительном взыскании задолженностей с их владельцев, в том числе 224 транспортных средства водворены на спецстоянку до полного погашения долга по налогам, поставку тепловой и электрической энергии на общую сумму 795,4 миллиона тенге, а также 521 автомашина задержана по неоплаченным административным штрафам на общую сумму 26 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Сотрудники полиции напоминают жителям города и области о необходимости погашения налогов и других социальных платежей во избежание применения мер принудительного взыскания и как следствие дополнительных растрат.