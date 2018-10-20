По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день будет переменная облачность. Днем +12, ночью 5 градусов выше нуля. В Атырау также переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла, ночью +6. В Актобе днем будет +14, ночью +4. В Актау ясная погода. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла, ночью +11.