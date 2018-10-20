По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, целью создания данного центра является улучшение оказания государственных услуг иностранцам, прибывшим на территорию Республики Казахстан, создание комфортных условий и сокращение сроков оказания услуг от 5 дней до одного часа. - Миграционные услуги населению будут оказаны в порядке единой электронной очереди по принципу «одного окна», в целях исключения коррупционных рисков и прерывания связей между услугодателем и услугополучателем, - пояснили в пресс-службе ДВД. Нужно отметить, что Актюбинская область граничит с Российской Федерацией, в связи с чем увеличивается поток прибывающих иностранцев из стран СНГ. - Так за 9 месяцев на территории области зарегистрировано более 36 тысяч иностранцев, из них - 7 485 получили разрешения для осуществления трудовой деятельности у физических лиц, в доход государства поступило более 163 млн тенге (за аналогичный период 2017 года зарегистрировано - более 29 тысяч, из них выдано – 6630 разрешений - прим. автора). Ежегодно увеличивается количество оказываемых государственных услуг населению в сфере миграции, если за 9 месяцев 2017 года оказано - 46082 государственных услуг, то за 9 месяцев 2018 года оказано 53905 госуслуг, в бюджет поступило госпошлины более чем на 214 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. В центре миграционных услуг сотрудниками миграционной службы в день будет обслуживаться более 200 иностранцев, по 10 видам государственных услуг: оформление выдачи разрешения на постоянное место жительство, оформление временной регистрации граждан, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, лица оформляющиеся на выезд на постоянное место жительство за пределы территории РК, а также оформление выдачи и продления разрешения трудовым иммигрантам и другие.