Как рассказали очевидцы, автомашина "Фольксваген" двигалась по проспекту Достык. На перекрестке с улицей Сарайшық водительстолкнулся с велосипедистом. На место ДТП приехала карета скорой помощи, которая забрала велосипедиста. - 25-летний мужчина был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.