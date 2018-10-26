Мобильные устройства Samsung оснащены комплексной медицинской информационной системой Damumed для перехода сферы здравоохранения на новые технологии в рамках стратегии президента по цифровизации Казахстана. Программное обеспечение разработано отечественной компанией – Центром информационных технологий «ДАМУ». К системе подключены порталы Министерства здравоохранения республики, более 700 медицинских организаций, 825 000 пользователей, в ней хранятся более 65 миллионов документов. Планшеты от Samsung предназначены для врачей, медсестер, фармацевтов и т.д. С помощью предустановленного ПО устройства помогают упростить и ускорить многие процессы, эффективно решать возникающие проблемы и избавиться от ненужной бумажной волокиты.К примеру, доктор вносит данные больного в планшет, в результате информация сохраняется в общую систему, и к ней могут иметь доступ также и другие медицинские организации. Раньше, скажем, потеря медицинской карты с историей болезни или рецепта по пути в аптеку создавала неудобства, но уже скоро эти документы будут попросту не нужны. Чтобы получить доступ к информации, достаточно планшета со специальным ПО и интернета. Директор алматинского Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Динара Мирзахметова сообщила, что клиника с 1 июля участвует в пилотном проекте по цифровизации сферы здравоохранения и переходит от бумаг к современным информационным технологиям.- Если взять, к примеру, анестезиологов, то в операционной они будут вести наркозную карту на планшетах, что гораздо удобнее, чем на стационарном компьютере, – сказала она. Единая информационная система удобна и для пациентов. С помощью ИИН они смогут получить нужную информацию, например, посмотреть свою историю болезни или узнать, к какой поликлинике они прикреплены.Естественно, возникают вопросы о сохранности конфиденциальных данных – не попадут ли они в руки третьих лиц? В Samsung заявляют: планшеты имеют на борту передовое решение по информационной безопасности KNOX, которое обеспечивает многоуровневую, то есть и программную, и аппаратную защиту контента от злоумышленников. Платформа широко используется правительственными, в том числе оборонными, ведомствами за рубежом, что говорит о высокой надежности системы. Сотрудничая в проекте с Министерством здравоохранения, Центром информационных технологий «ДАМУ» и фондом «Аяла», Samsung продолжает оказывать активную поддержку развитию сферы здравоохранения с помощью своих инновационных решений. Ранее компания организовывала приезд ведущих корейских кардиологов в Казахстан, которые проводили здесь сложные операции по пересадке сердца и делились своим опытом с местными специалистами. Кроме того, Samsung открыла интерактивные «умные» классы в больницах для детей с онкологическими заболеваниями, чтобы маленькие пациенты, отлученные от школы, имели возможность продолжать учиться, не отставая от сверстников. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.