По информации пресс-службы ГУ "ЗРАОСО" КЧС РК, 17 октября в 16.00 поступил вызов жителя поселка Курилкино. Мужчина сообщил о том, что корова провалилась в открытый колодец. - Корова, находившаяся на выпасе во дворе частного дома, наступила на закрытую досками поверхность колодца и провалилась в него. Глубина колодца составляет примерно 3 метра, а длина и ширина 1,5х1,5. Спасатели извлекли корову из колодца с помощью альпинистской веревки. Операция длилась около 30 минут. Животное каких-либо повреждений не получило, - рассказали в пресс-службе ГУ "ЗРАОСО". Аналогичный случай произошел 20 октября в мкр. Авангард, где жители услышали лай собаки за домом. -По прибытию к месту вызова выяснилось, что собака провалилась в открытый канализационный люк глубиной 2 метра. Люк был наполнен водой, к счастью, голова собаки находилась над водой. Спасатели вытащили собаку с помощью веревки на поверхность за 5 минут. Животное не пострадало, - рассказали в пресс-службе ГУ "ЗРАОСО". Всего с начала года спасатели ЗРАОСО выезжали на вызовы по спасению домашних животных 14 раз. Камилла МАЛИК