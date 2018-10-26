Ранее неоднократно судимый за различные правонарушения, 38-летний Амангельды ЖАКУПОВ был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Кроме того, он будет вынужден пройти принудительное лечение от алкоголизма. Как стало известно из материалов дела, трагедия произошла 18 июля 2018 года в селе Чапаево. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с зятем - Ерболатом УСМАНОВЫМ. - После этого осужденный один раз ударил УСМАНОВА ножом в грудь слева. От полученных травм тот скончался на месте. Причина смерти - глубокая колото-резаная рана сердца. Там же был обнаружен нож, которым было совершено преступление. Медицинское освидетельствование показало, что ЖАКУПОВ в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести, - зачитал Кайрат ЧАЛКАРОВ. Сестра подсудимого рассказала, что ЖАКУПОВ всегда выпивал, придирался ко всем. Перед тем, как убить мужа он сказал женщине: "Смотри, я сейчас убью Ерболата. Ты только не кричи!". Женщина попросила назначить ему строгое наказание. Подсудимый в свою очередь заявил, что убивать родственника он не хотел, полностью раскаивается в содеянном и просит прощения у сестры и у племянника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.