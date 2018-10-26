Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Актюбинской области, на чемпионате мира по дзюдо среди молодежи, который прошел с 17 по 21 октября в Нассау (Багамы), казахстанцы в личном зачете завоевали единственную медаль. В чемпионате мира приняли участие 492 спортсмена из 79 стран. В нем приняли участие 18 мастеров татами из молодежной сборной Казахстана. В этот ряд вошли два актюбинских спортсмена Жанболат Багтбергенов и Арслан Есенгельды. В соревнованиях Жанболат Багтбергенов завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он выиграл у россиянина Дэвида Гамасова по очкам вазари и принес первую награду в копилку Казахстана. К сожалению, Арслан Есенгельды покинул соревнования в первом круге. Сегодня спортсменов приветствовали руководитель областного управления спорта Мейрамбек Махамбетов и любители спорта в аэропорту Актобе. Также болельщики объехали центральные улицы города и организовали автопробег. Напомним, что молодежная сборная Казахстана в командном зачете стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо.