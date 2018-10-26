Несмотря на то, что они в состоянии чистить наш организм даже, когда его рабочая возможность снижается до 23%, важно выявить заболевание почек, пока не сталоо слишком поздно. Именно такая работоспособность почек несет нам как благо так и вред, становится крайне трудно на ранних стадиях обнаружить заболевание почек Поэтому важно понимать, что такие заболевания медленно существуют и очень долго могут не беспокоить вас, а потом разом показаться во всей своей красе. Вот 3 важных совета, чтобы почки не болели:1. Тепло Всегда держите почке в тепле. Легкая одежда или нараспашку в холодное время года, мокрые носки и обувь могут привести к незаметному воспалению почек. Женщинам в большей степени не рекомендуется сидеть на чем либо холодном. Пренебрежение теплым режимом также может привести к простудным заболеваниям. Многие относятся к ним легкомыслено - подумаешь, пара таблек и простуда пройдет. Тут очень важно помнить, что такое отношение сильно может повредить функциональности почек. Обратите внимание, сигналом к проверки почек может служить сухая кожа, появление микротрещин.2. Самолечение. Быстрый ритм нашей жизни, к сожалению, приучил нас быстро решать проблемы со здоровьем, да и медицина предлагает огромный выбор лекарств, которые могут быстро "поставить нас на ноги". И мы не задумываясь принимаем любые лекарства, чтобы быстро побежать на работу. А ведь почти все таблетки имеют не только противопоказания, но и побочные эффекты. Принимая по несколько таблеток в день, возможно мы и решаем какие-то сиюминутные проблемы с здоровьем но одновременно наносим непоправимый вред почкам. Поэтому перед приемом тех или иных лекарств обязательно проконсультируйтесь с врачом3. Еда Совершенно неочевидный вред почкам наносит злоупотребление едой. Вся жирная, острая и "быстрая" еда "бьет по почкам". Все специи и излишки жиров заставляют их работать в авральном режиме. Вы долго сможете работать в авральном режиме? Вот и почки тоже нуждаются в отдыхе. Если мы не можете отказаться от такой пищи, мы рекомендуем делать разгрузочные дни. Подумайте о своем здоровье Чтобы вовремя уследить проблемы с почками рекомендуется обращать внимание на измение объема, запаха и самого цвета мочи. Если они отличаются от обычных, это сигнал обратиться за консультацией к врачу. Не болейте!