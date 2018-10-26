Вначале, это была стандартная "убитая" хрущевка: ремонт столетней давности с потолком в трещинах, сколах на плитке, заставленный коридор и крохотная туалетная комната Максим сразу понял, что мелким ремонтом тут не обойдешься и сразу затеял капиталку с выносом старых дверей и окон. Сейчас вы увидите, что у него получилосьДля визуального увеличения площади, он использовал светлые тона. Максим сразу начал грамотно экономить место, поэтому он подготовил не только платяной шкаф в коридоре, но и предусмотрел место для обувного шкафчика. Теперь обувь не мешается под ногами в проходе. Коридор получится очень функциональным и его красоту можно, по идее, еще и усилить какими-то настенными украшениями.Для сохранения стилистики он покрасил оба шкафчика сам. И денег сэкономил и получил нужный ему цвет мебели. Проходя дальше в квартиру, по идеям советских дизайнеров была расположена кладовая. У Максима это место более функционально, он сделал нишу под стиральную машину. Очень интересный ход.Теперь перед нами единственная жилая комната. Она кажется больше, чем обычно. Интересно почему? Потому что, он прост выкинул старую огромную советскую стенку, в которой раньше было принято хранить хрустальный сервиз, которым никто никогда не пользовался. В комнате лишь маленький шкаф с самым необходим и широкий диван - и ничего лишнего. Отличный пример грамотного использования имеющейся площади.В комнате установлен небольшой чайный стол. В данном случае это лучшая замена столу на кухне, там итак мало места.Хорошо, что телевизоры стали плоскими и теперь их можно спокойно вешать на стену, что Максим и сделал, обратите внимание, как аккуратно он спрятал провода, ничего не висит. Хороший ремонт и отличный дизайн, квартира куда не стыдно пригласить знакомых, но где Максим собирается спать? На диване, на котором будут сидеть пусть и близкие, но все равно другие люди? А вот и нет. Он предусмотрел это и разбил комнату на небольшую спальню и основную комнату.Спрятаный в стену шкаф - это его отдельная фишка, он "вставил" его в стену! Кухня мягко говоря небольшая. Поэтому стола в ней нет, зато уместился холодильник, плита и небольшой гарнитур.Переходим на балкон, опять монтируем шкаф в стену и делаем много полок в нем, это позволит хранить на балконе максимальное количество вещей, что очень удобно, учитывая небольшой размер квартиры.Чтобы увеличить площаль ванной комнаты Максим пошел на кардинальные меры - он избавился от старой ванны, которая занимала почти всю комнату и установил душевую кабину - получилось очень современно и со вкусом. Мы надеемся, что опыт Максима поможем вам в ремонте небольших квартир. Ведь важны не только метры, но и правильное их использование. Никогда не бойтесь экспериментировать. Легкого вам ремонта.