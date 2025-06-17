Хотя мужчина оценил моральный вред в один миллион тенге.

ДТП произошло 14 ноября 2024 года примерно в 22:00. Водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36. 62-летний водитель большегруза — гражданин Азербайджана — потерял сознание за рулем, его доставили в нейроинсультное отделение. Позже мужчина скончался.

Владельцем легковушки, которую протаранила фура, оказался житель Уральска Асланбек Бауен. Мужчина был возмущен тем, что ущерб за его искореженное авто восстановить оказалось некому. Водитель фуры погиб, а сам большегруз полицейские по неизвестным причинам отдали владельцу и тот покинул страну. Через суд он смог доказать, что стражи порядка незаконно выдали источник аварии и позволили фуре покинуть Казахстан. Следственный суд ранее признал, что в итоге, незаконные действия должностных лиц управления полиции Уральска привело к нарушению прав и законных интересов Асланбека Бауена на возмещение материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Кстати, ущерб мужчина оценил в 10,9 миллиона тенге.

Чтобы отстоять свои права и получить материальную компенсацию Асланбек Бауен обратился с иском в суд на департамент полиции ЗКО и на владельца фуры. Он просил взыскать с них материальный ущерб в 10,9 миллиона тенге и моральный ущерб в один миллион тенге. Иск рассматривался в суде №2.

Рассмотрев дело, суд решил удовлетворить иск Асланбека Бауена частично. А именно взыскать с владельца большегруза материальный ущерб в 5,3 миллиона тенге, а с департамента полиции - моральный ущерб в 50 тысяч тенге. Владелец фуры отметил, что обжаловать решение не намерен.

Решение суда не вступило в законную силу.