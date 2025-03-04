Фура врезалась в школу Уральска: владелец поврежденного авто намерен судиться с полицейскими

ДТП произошло 14 ноября примерно в 22:00. Водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор и далее фура врезалась в здание школы № 36. 62-летний водитель большегруза оказался гражданин Азербайджана. За рулём он потерял сознание, его доставили в нейроинсультное отделение. Позже мужчина скончался.

Владелец машины, которую протаранила фура Асланбек Бауен говорит, что в тот день у него была тренировка в спортзале. Он припарковал свою Hyundai на стоянке. Спустя какое-то время ему позвонили и сообщили, что в его машину врезался большегруз.

— Первое, что я увидел — это своё искореженное авто. Фура с азербайджанскими номерами уже стояла у стены школы. Водитель был без сознания, ему оказывали первую помощь. Сотрудники заполнили протокол, опросили меня. На место ДТП приехал директор школы. Обе машины забрали на штрафстоянку. Далее начали происходить странные вещи. Следователь сказал, что они не могут найти документы на фуру, через несколько дней их нашли. Потом был разговор, что в дело вмешиваются представители азербайджанской диаспоры. Директор СОШ №36 сразу же провел экспертизу и приложил документы о нанесенном ущербе. Позже водитель фуры скончался, — рассказал Асланбек Бауен.

Дело расследовали сотрудники городского отдела полиции. Асланбеку в скором времени позвонил сам владелец фуры, гражданин Азербайджана. Он попросил скинуть фото искореженного авто. К слову, специалисты сказали мужчине, что восстановление машины будет стоить примерно также как и новое авто, примерно 10 миллионов тенге. По его словам, он купил Hyundai с салона и до сих пор выплачивает за неё кредит. Страховая компания выплатит ему не более двух миллионов тенге. Тогда владелец большегруза обещал Асланбеку приехать в Уральск и решить проблему.

— Вместо этого со мной связались другие, местные мужчины. Они сказали, что владелец фуры хочет забрать технику, однако полицейские не отдают её. Я сказал, что мне тоже не нужны судебные дела и был согласен решить вопрос путем медиации. Главное, чтоб мне компенсировали стоимость авто. На следующий день я совершенно случайно решил заглянуть на штрафстоянку и посмотреть на свою машину. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что фуру все-таки забрали и её нет в Казахстане. Я был мягко говоря, шокирован. Ведь уголовное дело не завершено, есть пострадавшие. Я сразу позвонил следователю, которая сказала, что в её выходной день замруководителя управления полиции Дархан Курматов дал распоряжение, чтобы фуру выдали неизвестным ей людям, а они вывезли её за пределы Казахстана, — возмущается Асланбек Бауен.

По его словам, Курматов изначально доказывал, что сделал всё в рамках закона. Однако позже он объяснил свои действия тем, что «просто не заметил и по ошибке позволил большегрузу покинуть страну». Возмущенный мужчина сразу же нанял адвоката и решил отстаивать свои права. Он подал в суд и попросил признать незаконными действия полиции. Другими словами, полицейские без оснований позволили вывезти фуру из страны.

— Жалобу адвоката и Бауена на действия (бездействия) органа уголовного преследования – удовлетворить. Признать незаконными действия должностных лиц управления полиции Уральска, выразившиеся в незаконной передаче транспортного средства марки Scania с полуприцепом марки Shmitz гражданам Республики Азербайджан. Признать незаконными бездействия должностных лиц управления полиции Уральска, выразившиеся в несвоевременном рассмотрении жалобы от заявителя от 10 декабря, — говорится в постановлении следственного суда.

Асланбек Бауен говорит, что если бы большегрузу не позволили покинуть страну, он, возможно, путём медиации смог бы получить компенсацию за разбитую машину. Теперь мужчина намерен и дальше отстаивать свои права. Он собирается подавать в суд на Дархана Курматова, департамент полиции ЗКО и владельца фуры из Азербайджана.

Директор СОШ №36 Ерик Темиргалиев говорит, что на сегодня у него нет претензий по случившемуся инциденту.

— После случившегося мы сразу обратились к экспертам, которые выдали заключение с суммой причинённого ущерба. В январе пришли представители одной из сторон, полностью исправили повреждения, зацементировали, где нужно заварили, заменили, покрасили. В общем довели всё до ума. Они сами контролировали ход работ, рядом был мой завхоз. У нас больше нет претензий, — сказал Ерик Темиргалиев.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на основании решения суда в части действий заместителя начальника управления полиции Уральска Дархана Курматова провели служебное расследование. По результатам материалы переданы на дисциплинарную комиссия о предупреждении его о неполном служебном соответствии.