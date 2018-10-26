Легковой автомобиль марки ВАЗ-2114 ехал через путепровод в сторону города. По непонятной причине водитель, не справившись с управлением, снес ограждение и врезался в столб уличного освещения. Как рассказали очевидцы, в салоне находились три человека. Водитель, со слов очевидцев, скрылся с места происшествия. Одного пассажира забрала скорая помощь, второй пассажир от госпитализации отказался. - Сегодня в 10.16 утра поступил вызов на пульт скорой помощи о том, что на омеговском мосту произошло ДТП. С места аварии в областную многопрофильную больницу был госпитализирован мужчина 1989 года рождения. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. На месте работают сотрудники МПС. Подробности аварии выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.