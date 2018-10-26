Жанибекский район по области лидирует в жилищном строительстве. В прошлом году здесь было начато строительство 104 квартир по программе «Нурлы жол». 24 из них сдали в пользование в прошлом же году, 40 в этом году обживают владельцы. Всех хозяев квартир поздравил с радостным событием заместитель акима области. - В своем послании 5 октября глава государства поставил перед нами масштабные задачи. В том числе программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер» продлили до 2025 года. Это большая радость особенно для сельских жителей. Также Елбасы поручил построить дороги к отдаленным районам. Со следующего года 6 компаний приступят к этой работе и в течение 2 лет сдадут их в пользование, - рассказал сельчанам заместитель акима области Багдат АЗБАЕВ. На строительство из областного бюджета были выделены 298 млн тенге. Площадь каждой квартиры 95 квадратных метров. Дома светлые и просторные. К тому к ним подведены все необходимые коммуникации. Среди счастливых обладателей ключей от нового жилья семья Есекеевых. Осмотрев все комнаты хозяева остались довольны качеством строительства. - Мы 6 лет стояли в очереди. Благодаря государственной программе жилищное строительство продвинулось вперед и мы стали хозяевами собственных квартир, - делится радостью житель села Жанибек Аскар ЕСЕКЕЕВ. Среди новоселов есть молодые семьи, неполные, госслужащие и бюджетники. Все они несколько лет ожидали своей очереди. На сегодня в районе завершается строительство еще 20 домов. В скором времени подрядчики сдадут их в эксплуатацию. Таким образом, число очередников в районе снижается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.