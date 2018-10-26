Фото с сайта телеканала НТВ - Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра, — приводит его слова ТАСС. Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в «Ленкоме». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.