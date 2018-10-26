По данным руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Мурата Игалиева, подавляющая часть объектов жилищно-коммунального хозяйства обеспечена центральным теплоснабжением. - В этом году к системам Атырауской ТЭЦ подключены 47 многоэтажных жилых домов микрорайона Балыкши. Жители шести домов отказались от этой услуги и получают тепло посредством газовых котлов. Также к централизованному теплоснабжению подключены 27 многоэтажек микрорайона Нурсая, остальные 16 жилых домов планируем подключить в следующем году, - сказал Мурат Игалиев. Для подготовки объектов жизнеобеспечения к зимнему периоду было выделено 8,4 млрд тенге, из них 5,8 млрд из местного бюджета. Большая работа была проведена тепло и электроснабжающими предприятиями. По области было отремонтировано 22,78 км систем теплоснабжения, 773,2 км электросетей, 3 км систем водоснабжения и канализации. Важное решение принято по системам водоснабжения региона. В ближайшее время данные системы будут переданы КГП «АтырауСуАрнасы». - Почему мы приняли такое решение? Многие объекты, которые были переданы в доверительное управление для организации подачи воды, не работают должным образом. Население не получает воду в необходимом объеме Водозабор не организован, есть сложности в эксплуатации, технически неграмотные люди привлекаются. Поэтому принято решение о передачи систем водоснабжение на баланс специализированному предприятию АтырауСуАрнасы, - отметил Нурлан Ногаев. Директор Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Максот Абуов, доложив о готовности к отопительному периоду, затронул проблемный вопрос безопасности по эксплуатации систем газоснабжения. Сегодня остро стоит вопрос о создании в регионе газотехнической инспекции. На сегодняшний день такие организации функционируют лишь в нескольких областях РК. В данном вопросе есть нюансы по нормативной базе, что затягивает процесс создания данных структур в регионах. - Мы должны думать о безопасности людей. Это главное для нас. А если завтра случится трагедия? Газотехническую инспекцию необходимо создавать и в кратчайшие сроки. Если есть проблемные моменты в законодательной базе, мы должны решать вопрос через депутатов, - подчеркнул аким области. На совещании также выступили руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, представитель Атырауского филиала «КазАвтоЖол». Докладчики рассказали о принятых мерах, о готовности к зимнему периоду на автотрассах местного и республиканского масштаба. - По вашим докладам можно принять решение, что регион готов к зимнему периоду. Он должен пройти без осложнений и ЧС. Еще раз напомню, безопасность населения – наш основной приоритет. Все службы должны действовать слаженно и быстро при возникновении чрезвычайных ситуаций, - заключил Нурлан Ногаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.