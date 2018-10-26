в селе Жуалыой Жангалинского района во дворе средней школы им.Х.Нурымгалиева. Как рассказал директор школы Каныш САДЫР, во время перемены ученик седьмого класса уколол шестиклассницу иглой.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 22 октября в- Шприц был новый, не использованный. Учитель технологии сказала ученикам принести для поделок только шприц, без иглы. Мальчик неправильно понял и принес новый шприц с иглой. Во время перемены случайно уколол ученицу шестого класса в руку. Девочку осмотрел сельский фельдшер, потом она была направлена в районную больницу для сдачи анализов. Сейчас девочка находится на лечении, а мальчик продолжает посещать школу, - рассказал Каныш САДЫР. Выяснилось, что мальчик и девочка приходятся друг к другу родственниками. По словам директора школы, с родителями была проведена беседа и в данный момент они ни друг к другу, ни к администрации школы претензий не имеют. Однако в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик нашел шприц на улице и он был использованный. - 22 октября ученик седьмого класса нашел использованный шприц и ткнул им ученицу шестого класса в левую руку. Девочке 2006 года рождения фельдшером была оказана первая медицинская помощь. 25 октября родители привезли девочку в центральную районную больницу. Там она была обследована и ей было назначено профилактическое лечение, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, по итогам предварительного медицинского обследования у девочки не обнаружена инфекция передающаяся с кровью. - По данному факту Жангалинским районным отделом образования проводится служебная проверка. По итогам проверки будут приняты меры по привлечению должностных лиц к ответственности, - пояснили в пресс-службе управления образования.