На данный момент водообеспеченность сёл региона централизованным водоснабжением остаётся одним из низких по стране. На начало текущего года показатель обеспеченности составил 40,4% при общереспубликанском 57,4%. Именно поэтому решению проблемы уделяется значительное внимание в области. Если с 2011 по 2017 годы по программе «Ақ бұлақ» были введены в эксплуатацию 73 объекта водообеспечения, то в текущем году 31. на эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено 4 миллиарда тенге. Групповой водопровод от источника «Құлшық» начали строить в 2017 году. - Все жители села очень рады. В данное время к каждому дому подведён водопровод. В селах Маштексай и Мукыр уже все работы по водоснабжению завершены, - рассказала аким Маштексайского сельского округа Сауле МУКАМБЕТЖАНОВА. Заказчиком является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитет по водным ресурсам, генеральный подрядчик - товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская торгово-промышленная компания». Стоимость проекта составляет 2 миллиарда 522 млн тенге. Общая протяженность трубопровода составляет 145 км. Наряду с районным центром чистая вода доставляется в населенные пункты Маштексай, Мукыр, Сарыколь, Жанажол, Копжасар, Жанаказан и Жуалыой. - Раньше с водой были большие проблемы. Напора не хватало. Привозили чистую воду из других мест. Мы очень рады, что к нам пришла чистая вода и у нас есть централизованных водопровод, - сообщила житель села Аксулу ЖУБАНОВА. Жители этих населённых пунктов ждали этого события. Проблемы с водой здесь были довольны и они очень рады, что государственные программы приносят такие изменения на село. В селе Жуалыой ранее вода была пригодна только для нужд скотоводства. Теперь чистая вода будет в каждом доме. За 2019-2020 годы планируется строительство и реконструкция ещё 32 объектов в 37 сельских населённых пунктах. К концу 20-го планируется достичь уровень водообеспеченности по области до 50,3%.