Обеспечение качественной водой отдалённых населённых пунктов продолжается по программе «Ақ бұлақ». На днях один из объектов был открыт в Жангалинском районе. Водозабор осуществляется из подземного источника «Құлшық», благодаря которому чистой водой обеспечили сразу восемь населённых пунктов. На данный момент водообеспеченность сёл региона централизованным водоснабжением остаётся одним из низких по стране. На начало текущего года показатель обеспеченности составил 40,4% при общереспубликанском 57,4%. Именно поэтому решению проблемы уделяется значительное внимание в области. Если с 2011 по 2017 годы по программе «Ақ бұлақ» были введены в эксплуатацию 73 объекта водообеспечения, то в текущем году 31. на эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено 4 миллиарда тенге. Групповой водопровод от источника «Құлшық» начали строить в 2017 году. - Все жители села очень рады. В данное время к каждому дому подведён водопровод. В селах Маштексай и Мукыр уже все работы по водоснабжению завершены, - рассказала аким Маштексайского сельского округа Сауле МУКАМБЕТЖАНОВА. Заказчиком является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитет по водным ресурсам, генеральный подрядчик - товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская торгово-промышленная компания». Стоимость проекта составляет 2 миллиарда 522 млн тенге. Общая протяженность трубопровода составляет 145 км. Наряду с районным центром чистая вода доставляется в населенные пункты Маштексай, Мукыр, Сарыколь, Жанажол, Копжасар, Жанаказан и Жуалыой. - Раньше с водой были большие проблемы. Напора не хватало. Привозили чистую воду из других мест. Мы очень рады, что к нам пришла чистая вода и у нас есть централизованных водопровод, - сообщила житель села Аксулу ЖУБАНОВА. Жители этих населённых пунктов ждали этого события. Проблемы с водой здесь были довольны и они очень рады, что государственные программы приносят такие изменения на село. В селе Жуалыой ранее вода была пригодна только для нужд скотоводства. Теперь чистая вода будет в каждом доме. За 2019-2020 годы планируется строительство и реконструкция ещё 32 объектов в 37 сельских населённых пунктах. К концу 20-го планируется достичь уровень водообеспеченности по области до 50,3%.