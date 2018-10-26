Кросс пройдет 27 октября и приурочен он к закрытию бегового сезона. Забег будет проводиться на улицах Курмангазы и М.Маметовой. Дистанция забега: мужчины старше 16 лет - 4,2 км, женщины и учащиеся, не достигшие 16 лет, - 2,1 км. Регистрация - 08.00 на пересечении улиц Курмангазы, М.Маметовой. Начало кросса - 09.00.