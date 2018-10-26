В фестивале приняли участие более 600 музыкантов и дирижеров 15 оркестров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Трехдневный международный фестиваль был организован в рамках реализации программной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру". В гала-концерте в качестве почетных гостей приняли участие видные деятели отечественного искусства Асанали Ашимов, Улыкбек Есдаулет, Катимолла Бердигалиев, Журсин Ерман, Айткали Жайымов, Айгуль Улкенбаева. Глава региона Нурлан Ногаев попривествовал зрителей и выразил им благодарность. -Хочу выразить благодарность от имени всех атыраусцев, за то, что разделили с нами такое большое и важное событие. В своей программной статье Елбасы отметил, что «Каждый человек должен любить свою родину. Именно через любовь к своей родине, зарождается честь и служение своей стране». В каждом доме на своем почетном месте располагается домбра-символ искусства, традиций и культуры казахского народа. Внося свой неоценимый вклад в развитие искусства, вы становитесь ярким примером для многих молодых людей, что так важно в период глобализации общества. Будьте верны своему таланту, пусть увеличиваются ваши ряды. Наша же задача - организовать как можно больше подобных духовно-нравственных мероприятий, - сказал аким Атырауской области. Масштабный фестиваль был организован областным управлением культуры, архивов и документации при поддержке акимата Атырауской области. - Все прошло на высоком уровне. Нас тепло и радушно встретили, все было великолепно организовано с самого первого дня. Фестиваль прошел в атмосфере настоящей дружбы всех стран. Для нас большая честь участие в таком грандиозном событии. У казахских инструментов свой уникальный звук, слушая домбру, испытываешь необыкновенные чувства. Однако, несмотря на разницу в инструментах и звучании, музыкальная душа у нас одна, - поделился своим впечатлением народный артист России Александр Мостыканов. В завершении мероприятия аким области наградил известных дирижеров страны титулом «Лауреат фестиваля». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.