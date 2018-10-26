Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что с 29 октября по 2 ноября на территории области будет проводиться широкомасштабное оперативно-профилактического мероприятия «Внимание - пешеход!». В ходе оперативно-профилактического мероприятия запланировано проведение массовых информационно-пропагандистских кампаний по повышению безопасности участников дорожного движения на дорогах. - За 9 месяцев 2018 года в области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли и 91 получили ранения. По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени, более 1800 пешеходов полицейскими привлечены к административной ответственности за нарушение правил движения, - сообщили в пресс-службе ДП. Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.