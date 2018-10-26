Айнаш ТОРЕЕВА По словам Айны УРАЗАЕВОЙ (фамилия изменена по просьбе женщины - прим. автора), её дочь Айдана МАКСИМ, старшая из трех детей, росла обычным ребенком, закончила курсы повара. В какой-то момент увлеклась религией, начала читать намаз. - Мы с супругом ни о чем плохом не думали. Ну, пусть читает для себя. В 2009 году вышла замуж за местного парня. Через год у них родился сын Исмаил. Зять требовал, чтобы она одевалась в черное и закрывала лицо. Мы начали беспокоиться. В 2011 году они сказали, что едут в Алматы на заработки. Оказалось, что они уехали то ли в Египет, то ли в Афганистан. Два года от них не было вестей. Мы переживали, искали их. А в 2014 году дочь связалась со мной и сказала, что находится в Стамбуле. Айдана сказала, что её муж погиб в Афганистане, но тело она не видела. В Турции Айдана уже во второй раз вышла замуж за парня из Кокшетау. В марте я поехала к ним в Турцию. Жили они там хорошо. Через год я снова поехала к ним вместе с младшей дочерью. Тогда она была беременна третьим ребенком, - плача рассказала Айна. Сейчас у 27-летней Айданы МАКСИМ трое детей. Старшему Исмаилу восемь лет, Мухаммеду шесть, а Усаме три года. К тому же девушка ждет четвертого ребенка уже от третьего мужа из Дагестана. Кроме того, Айдана взяла к себе ещё двоих казахстанских детей, родители которых погибли при неизвестных обстоятельствах. По словам Айны, сейчас её дочь и внуки находятся в городе Суса в Сирии и нуждаются в помощи. - Мы переписываемся с ней через социальные сети. Она сама выходит на связь. Я знаю, что им плохо там. Она пишет, что нуждается в деньгах, что им есть нечего, продукты дорогие, что каждый день слышатся выстрелы и взрывы. Как-то написала, что на соседний дом упала бомба. Дочь просит меня найти внуков и забрать к себе, если вдруг её не станет. У них нет документов, их отобрали, видимо. Мне очень тяжело такое переживать. Муж не выдержал всего этого. Два года назад его не стало. Я прошу все компетентные органы помочь нам с этой бедой. Помогите вернуть дочь и внуков, - рассказала женщина. Стоит отметить, что это не единственная такая история. Единственный сын жительницы Уральска Айнаш ТОРЕЕВОЙ тоже уехал в 2013 году в Сирию. Неожиданно за одну ночь мужчина вместе с женой и шестимесячной дочерью покинул Казахстан. - Я не могу сказать кто и в какой момент на него повлиял. Он у меня единственный сын. Мужа я похоронила давно. Сыну старалась дать все лучшее. Он мечтал стать футболистом, был открытым и добрым мальчиком. Никогда не пил, не курил. Сейчас ему было бы 30 лет. Но его убили. Там в Сирии осталась моя невестка с тремя детьми. Время от времени они выходят на связь. Говорят, что им плохо, просят забрать. Денег у них нет. Еды тоже. Однажды они сказали, что ужинали листьями и пили грязную воду. У меня сердце разрывается от такого. Будь моя воля, я бы на крыльях к ним полетела бы. Ведь дети ни в чем не виноваты. Почему они должны страдать? Тем более они сейчас болеют. Помогите нам, пожалуйста. Никому не пожелаю такого горя, - плачет Айнаш ТОРЕЕВА. По словам женщины, таких матерей в городе около 15. Все они ищут сыновей, дочерей и внуков. Между тем, в пресс-службе управления по делам религии ЗКО заявили, что данная информация является засекреченной и разглашать сведения отказались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.