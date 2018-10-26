Участие в престижных соревнованиях приняли 137 команд из 37 стран, 90 из которых были участниками из Великобритании. Сам конкурс проходил на полигоне Сеннибридж вблизи городка Брекон в районе Черных гор Уэльса с 12 по 21 октября. Перед участниками соревнований стояло несколько задач - разведка местности, оказание первой помощи группе лиц, преодоление водной преграды, действия на зараженном участке местности в индивидуальных средствах РХБ защиты, досмотровые действия в населенном пункте, корректирование огня артиллерии и ведение наступательных действий. - Общая протяженность маршрута составляла более 60 километров по сильно пересеченной местности. Нам предстояло преодолеть дистанцию за 48 часов, при этом выполняя попутные тактические задачи. Задача осложнялась тем, что местность была холмистая с насыщенными перепадами высот. Плюс ко всему этому постоянно шли дожди. Однако это нас только подстегивало, и поэтому нам удалось показать хороший результат, - рассказывает командир казахстанской группы разведчиков, капитан Руслан Шарипов. В ходе соревнований участникам разрешалось разговаривать только на английском языке, перевод на другие языки не осуществлялся. Однако языковой барьер не стал преградой для наших военнослужащих, которые показали третий результат. Отметим, что международные учения «Cambrian Patrol» проводятся в Уэльсе ежегодно на протяжении 40 лет и считаются одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения. Эту дистанцию преодолевают единицы и уж точно не все борются за призовые места. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.