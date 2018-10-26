Иллюстративное фото из архива "МГ" Для сокращения образовавшихся задолженностей департамент госдоходов совместно с сотрудниками ДВД и частными судебными исполнителями проводит рейдовые мероприятия. Так, с начала года по более семи тысяч должников погасили свои долги, а общая задолженность сократилась до 377 млн тенге. Вместе с тем на штрафную стоянку водворено более 50 транспортных средств, владельцы которых имеют задолженности по налогам более 7 млн тенге. - Аресту и водворению на штрафную стоянку подверглись такие дорогостоящие автомобили, как Lexus 570, Toyota Сamry, грузовик "КАМАЗ" и другие. Начисления по транспортному налогу на 2018 год можно рассчитать на сайте kgd.gov.kz, задолженности по налогу на транспорт физических лиц можно узнать на этом же сайте или через сайт egov. Оплату налогов можно произвести в любом отделении банка второго уровня или в казпочте. Срок оплаты налога до 31 декабря текущего года. В связи с этим призываем всех жителей области своевременно оплатить налоги, - заявил начальник управления департамента госдоходов по ЗКО Тимур ТУЛЕПОВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.