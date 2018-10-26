Информационная встреча состоится 27 октября в 11.00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На встречу может прийти любой желающий и задать интересующие вопросы кураторам проекта. Организаторы будут информировать посетителей о проекте и об условиях участия. Ведь прежде чем наставник начинает индивидуальное общение с ребенком, он обязательно проходит тренинги. Это психологическое тестирование, собеседование с психологом и обучение в школе наставников. Далее  начинается общение с детьми Благодаря проекту дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подготовиться к самостоятельной жизни через общение со взрослыми волонтерами-наставниками. Информационная встреча пройдет 27 октября по улице Маншук Маметовой, 116/1. Тренинг-центр "Артек". Напомним, проект "Наставники" впервые стартовал в 2014 году в городе Алматы. Далее филиалы открылись в Астане, Караганде и в Павлодаре. Теперь проект стартовал и в Уральске. Основная идея нацелена на помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.