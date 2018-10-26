Аким Уральска пообещал сделать отдельную дорогу для жителей домов под омеговским мостом
Сегодня, 26 октября, аким Уральска Мурат МУКАЕВ встретился с жителями ул. Автомобильная, расположенной прямо под мостом в районе Нефтебазы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители этой улицы были не согласны с тем, что после закрытия путепровода на ремонт им придется ходить на остановку "Нефтебаза" и к школе №26 через кладбище.
Аким Уральска выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Он встретился с недовольными жителями и уже на месте было принято решение.
- Никаких хождений через кладбище не будет, - заявил Мурат МУКАЕВ. - Будет заезд для скорой помощи, для пожарной машины. Никаких вопросов не должно возникать.
По словам жителя этой улицы, люди согласны с тем, что предложил аким.
- У нас была проблема. Мы не хотели ходить через кладбище, по костям. Нам пообещали сделать дорогу вдоль забора нефтебазы, чтобы был проезд к нашим домам. Пообещали нам, что в ближайшее время организуют дорогу, мы все с этим согласны, - объяснил Григорий.
Затронул Мурат МУКАЕВ и вопрос временного переселения жителей трех домов, которые находятся в непосредственной близости к путепроводу.
- Этим домам ничего не будет. Даже в то время, когда он строился, в 1978 году, дома были, и ничего им не было. Мы эти три дома решили переселить, потому что так положено по технике безопасности. Они слишком близко расположены. поэтому никаких переживаний не должно быть. Подрядчик будет полностью нести ответственность, - пояснил Мурат МУКАЕВ.
Градоначальник пообещал, что все нюансы были учтены специалистами и домам ничего не будет.
Напомним, с 1 ноября на реконструкцию закроют путепровод в районе Нефтебазы. Жителям трех домов предложили переехать во временное жилье, с чем они были не согласны. Однако аким Уральска заявил, что это делается для их же безопасности.
- За последние годы в городе в три раза увеличилось количество автотранспортных средств, почти в полтора раза увеличилось количество жителей. Город расширяется и есть необходимость строительства нового моста в районе Нефтебазы. Строительные работы были запланированы на 2019-2020 годы. Согласно проектно-сметной документации длина моста составляет около одного километра. Здесь будут применяться современные технологии. Бурения сваи на глубину 20 метров. Заказчиком является компания КПО б.в. Строить мост будет ТОО "КазСтрой ЛТД". Эта же компания строила и деповской мост, - отметил Мурат МУКАЕВ.
Стоит отметить, что ширина нового моста будет составлять 20 метров, то есть будет увеличена в два раза. Также на мосту будет 4-полосное движение. А ширина тротуаров будет увеличена от одного до полутора метров.
g1XQPISPBzw
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!