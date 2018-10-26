На Западе Казахстана сохранится дождливая погода.  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +8 градусов, ночью +2 градуса. Дождь и 12 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью  похолодает до 6 градусов тепла. В Актау синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит +16 градусов, ночью +8. В Актобе ожидается 10 градусов тепла днем, ночью 7 градусов тепла.  