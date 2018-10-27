Совет 1: Проведите диагностику вашей кожи. Существуют следующие типы кожи: нормальная, сухая, жирная или смешанная (комбинированная). В некоторых салонах красоты, и даже в аптеках, имеется специальное диагностическое оборудование для определения типа кожи. Можно сделать это и самостоятельно, почитав соответствующую литературу.Совет 2: Старайтесь избегать воздействия солнечных лучей, которые несут с собой хорошую дозу ультрафиолета. Уже к тридцати годам женщина испытывает ранние признаки старения кожи. Поэтому чаще надевайте в летнее время года шляпы с широкими полями, кепки, очки. Кроме того, подберите специальные солнцезащитные кремы. В знойное палящее солнце он защитит вашу кожу от явного воздействия солнечных лучей. Совет 3: Здоровая пища на вашем столе. Разнообразьте ваш рацион свежими овощами, фруктами и ягодами. Исключите алкогольные напитки, курение, кофе. Больше пейте зеленый чай, он отлично тонизирует и выводит шлаки. Пейте поливитамины. Сейчас в аптеках представлено множество адаптированных витаминных комплексов для женщин. Квалифицированный фармацевт поможет подобрать вам необходимые пищевые добавки. Совет 4: Тщательно подбирайте косметологические средства. Во-первых, они должны соответствовать вашему типу кожи, во-вторых, не должны вызывать аллергическую реакцию.Совет 5: Чаще очищайте лицо специальными средствами. Подбирать такую косметику лучше со специалистом, который учтет ваш тип кожи и ваши пожелания. Помните, что кожа достаточно тонкая и ее легко повредить. В любом возрасте необходимо заботиться о коже: и в 20, и в 40, и в 60 лет. С каждым годом женщина взрослеет, молодость проходит очень быстро. Ухаживать за кожей нужно начинать с самого раннего возраста. С возрастом ваши усилия станут заметны для окружающих. Красивая и сияющая кожа — это не просто эстетика, это признак здоровья женщины.