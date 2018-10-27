Обращение в клининговую фирму – более простой вариант, который не потребует от хозяев трудовых вложений. Но при этом интерьер комнаты останется прежним, кардинальных изменений не произойдет. Проведение даже небольшого ремонта обеспечит полное обновление спальни, возможность реализовать фантазии и принять участие в дизайне и выполнении работ.Косметический ремонт довольно хлопотное дело. В процессе работы придется продумать объем работ и предусмотреть множество мелочей. К выполнению работ нужно привлечь всю семью. В этом случае процесс ремонта пойдет быстрее и качественнее.Для осуществления ремонтных работ комнату следует полностью освободить. Вначале надо определить, какие элементы интерьера и какая мебель останутся после ремонта. Эти предметы аккуратно разбирают, складывают и переносят на хранение в другое помещение. Все ненужное продают, раздают или выбрасывают.В комнате, освобожденной от мебели, проводится ревизия потолка, стен и пола. На основании осмотра определяют, какие работы нужно выполнить: • со стен снимают старые обои, очищают стены от засохшего клея и замазки; • если на потолке наклеена плитка, то ее нужно убрать, и почистить поверхность от потеков, отскоблить потрескавшуюся краску; • пол также готовится к ремонту. Сначала определяют, каким будет покрытие пола, затем выполняют подготовку поверхности к таким работам. Подготовленные поверхности спального помещения следует тщательно обработать. Трещинки на потолке и стенах замазывают специальными шпаклевками и выравнивают неровности при помощи строительных шпателей и грунтовки. Чем ровнее будут поверхности потолка и стен, тем проще будет их дальнейшее оформление. После того как работы по первичной обработке поверхностей будут выполнены, надо провести тщательную уборку, вынести мусор, почистить и прибрать ненужные инструменты.Перед началом работ, следует изучить процесс теоретически, почитать о таких работах на форумах, получить консультацию у специалистов, изучить свойства строительных материалов, которые планируется использовать в комнате. При покупке материалов спешить не надо. На каждой упаковке есть инструкция. Не надо жалеть время, лучше сразу прочитать рекомендации и определить, подойдут ли, к примеру, обои для спальной комнаты, годится ли покрытие для пола в помещениях такого типа. Советы: 1. Материалы, выполненные на основе натуральных компонентов, – то, что наилучшим образом подойдет для спального помещения! 2. Для пола лучшим вариантом является ламинат либо толстый линолеум. Эти материалы легко и быстро моются, что важно для поддержания чистоты в спальне.3. Потолок лучше отделать полихлорвиниловой плиткой - она гигроскопична и ее легко мыть. Потолок можно декорировать обоями – они экологичны и придадут комнате мягкость и уют. 4. Цветовая гамма не должна быть яркой и резкой. Оптимальны кремовые и неяркие розовые оттенки, цвет серого жемчуга, нежная голубизна и приглушенные оттенки зелени. Такие цвета привнесут в интерьер спокойствие и умиротворение, помогут расслабиться и отдохнуть. 5. После завершения ремонтных работ комната заполняется мебелью. Светлый вариант для спальни будет более подходящим. Дизайнеры советуют тщательно продумать взаимное расположение мебели и предметов интерьера для того, чтобы визуально увеличить объем комнаты. 6. Правильно подобранные шторы, светильники и прочие аксессуары придадут спальной комнате уют и неповторимость и сделают ее настоящим местом для отдыха.