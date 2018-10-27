Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции по ЗКО, 19 октября по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жительнице Уральска был задержан бывший гражданский супруг потерпевшей. - Следователем управления полиции 21 октября вынесено ходатайство перед прокурором города о поддержании применения меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Однако в связи с указанием в материалах дела ошибочных данных судьей городского специализированного следственного суда подозреваемый был освобожден из-под стражи. В отношении следователя за допущенное нарушение в работе департаментом полиции ЗКО проводится служебное расследование, - рассказал в пресс-службе. Как выяснилось, 26 октября судья городского специализированного следственного суда все же удовлетворил ходатайство и подозреваемый был взят под стражу сроком на 2 месяца.