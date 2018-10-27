Сегодня, 27 октября, в Уральске прошел легкоатлетический забег. В забеге мог принять участие любой желающий. Главным требованием было наличие медицинской справки. По подсчетам организаторов, в легкоатлетическом забеге приняли участие порядка четырехсот человек. Кросс был приурочен к закрытию бегового сезона. Стартовали бегуны от перекрестка улиц Курмангазы и М.Маметовой. Дистанция забега для мужчин старше 16 лет составила 4,2 км, для женщин, а также и учащихся, не достигших 16 лет 2,1 км. - Я хотел поблагодарить всех участников за поддержку по закрытию сезона. Мы видим, что количество любителей спорта становится больше. Даже сегодня несмотря на выходной день, несмотря на непогоду, пришло много людей и это очень нас радует. Сегодня мы видим и спортсменов и просто любителей спорта. Впереди открытие зимнего сезона. Традиционно будем и дальше создавать условия для занятия массовым спортом. Причем не только в городе, но и в районах области, - сказал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов на финише. - Я принимаю участие в забеге второй раз в этом году. Слишком поздно начал. В сентябре первый раз участвовал в забеге. Мне очень понравилось. Когда узнал, что и в октябре будет забег, то очень обрадовался. Сразу сказал, что обязательно приму участие в забеге. Это классное мероприятие. Здесь чувствуешь настоящий прилив энергии и ощущаешь себя частичной одной большой команды. Жалко, что раньше не начал бегать. Но я обязательно наверстаю упущенное. В следующем году буду участвовать во всех забегах. Также аким области Алтай Кульгинов сказал, что будет открытие зимнего сезона. Тоже буду принимать участие, ведь мое второе хобби после бега, это лыжи, - рассказал школьник по имени Армат. - Мы сегодня пришли с друзьями. Нам неважна победа, нам было важно само участие. - Сама атмосфера данного мероприятия она особенная. Здорово, что в спортивных мероприятиях участвуют не только спортсмены и молодежь, но и пожилые люди, - рассказывает житель Уральска Геннадий. - Побольше таких мероприятий, и народ сам втянется.