Главные принципы программы «7-20-25» * 7% – это годовая ставка, 20% – первоначальный взнос, который рассчитывается от общей стоимости жилья, 25 лет – максимальный срок ипотеки (минимальный срок не установлен, погасить займ можно досрочно без каких-либо штрафов). * Кредит можно получить на покупку любого нового жилья на рынке недвижимости Казахстана. Нет ограничений на год постройки, тип жилья, регион страны, можно выбрать и квартиру в столице, и частный дом в деревне, лишь бы жилье было новым, а объект – введенным в эксплуатацию. * Первоначальный взнос оплачивается в день получения займа. Взнос нельзя сделать залоговым имуществом, только денежными средствами, использование пенсионных накоплений не допускается. Возможно привлечение вклада ЖССБК. Сумма первого взноса не может быть больше или меньше 20% и должна быть выплачена единовременно. * В качестве залога выступает приобретаемая недвижимость. Её залоговую стоимость рассчитывает банк, выдающий кредит. * Страхование жилья, как и страхование жизни заемщика не является обязательным условием. Банки при желании могут оформить такую страховку за счет собственных средств. * Ипотека оформляется исключительно в тенге. * Годовую эффективную ставку вознаграждения рассчитывают с привязкой к сроку займа и исходя из ставки по кредиту 7%. * Период действия программы не ограничен. * Никакие комиссии за выдачу и обслуживания займов банки взимать не имеют права. Максимальная стоимость недвижимости, которую можно приобрести по программе, – 15 млн тенге во всех регионах, кроме Алматы, Астаны, Атырак и Актау (здесь можно приобрести жилую недвижимость стоимостью до 25 млн). Нет требований по привязке региона покупки недвижимости к месту проживания заемщика, т.е. можно жить в одном городе, а покупать жилье в другом.Фото Медета МЕДРЕСОВА
