Главные принципы программы «7-20-25» * 7% – это годовая ставка, 20% – первоначальный взнос, который рассчитывается от общей стоимости жилья, 25 лет – максимальный срок ипотеки (минимальный срок не установлен, погасить займ можно досрочно без каких-либо штрафов). * Кредит можно получить на покупку любого нового жилья на рынке недвижимости Казахстана. Нет ограничений на год постройки, тип жилья, регион страны, можно выбрать и квартиру в столице, и частный дом в деревне, лишь бы жилье было новым, а объект – введенным в эксплуатацию. * Первоначальный взнос оплачивается в день получения займа. Взнос нельзя сделать залоговым имуществом, только денежными средствами, использование пенсионных накоплений не допускается. Возможно привлечение вклада ЖССБК. Сумма первого взноса не может быть больше или меньше 20% и должна быть выплачена единовременно. * В качестве залога выступает приобретаемая недвижимость. Её залоговую стоимость рассчитывает банк, выдающий кредит. * Страхование жилья, как и страхование жизни заемщика не является обязательным условием. Банки при желании могут оформить такую страховку за счет собственных средств. * Ипотека оформляется исключительно в тенге. * Годовую эффективную ставку вознаграждения рассчитывают с привязкой к сроку займа и исходя из ставки по кредиту 7%. * Период действия программы не ограничен. * Никакие комиссии за выдачу и обслуживания займов банки взимать не имеют права. Максимальная стоимость недвижимости, которую можно приобрести по программе, – 15 млн тенге во всех регионах, кроме Алматы, Астаны, Атырак и Актау (здесь можно приобрести жилую недвижимость стоимостью до 25 млн). Нет требований по привязке региона покупки недвижимости к месту проживания заемщика, т.е. можно жить в одном городе, а покупать жилье в другом.

Сегодня, 27 октября, в микрорайоне Северо-Восток -2 был торжественно сдан пятиэтажный дом. Подрядная организация ТОО "ХимМашСтрой-Сервис" построил дом для вкладчиков "Жилстройсбербанка". Стоимость одного квадратного метра для вкладчиков ЖССБ составила от 138 тысяч до 148 тысяч тенге в предчистовой отделке. Это на 7% дешевле рыночной стоимости. - Новый дом расположен в перспективном районе города. Рядом расположены школа, садик, магазины, торговые дома. Для приобретения квартиры в этом доме вкладчикам необходимо накопить 20% от стоимости жилья, ставка по кредиту составит 7% годовых. К примеру, если минимальный размер однокомнатной квартиры составляет 6,6 миллиона тенге. то клиенту достаточно накопить 1,3 млн тенге, - рассказал директор Западно-Казахстанского областного филиала Жилстройсбербанка Диас Рахымхан. К благоустройству прилегающей территории застройщик подошел нестандартно. Он предусмотрел зону для барбекю, организовал детскую площадку, которая порадует детей свои разнообразием. огороженный двор создает ощущение безопасности. Среди новоселов оказались бюджетной сферы, молодые семьи, жители сел. Для них сотрудники филиала новоселье превратили в праздник с совместными играми, дискотекой и флешмобом. - Мы безумно рады сегодня получить ключи от новой квартиры. На нее мы копили больше года. Кредит оформили на 10 лет, потому что у нас получилось собрать побольше первоначального взноса. Вот приобрели однокомнатную квартиру, но она очень большая, больше 50 квадратных метров, - рассказал Мейрам Кабдыгалиев. Напомним, о запуске программы ипотечного кредитования «7-20-25» президент Нурсултан Назарбаев объявил в марте 2018 года. Теперь каждый гражданин Казахстана, у которого есть подтвержденный доход, сможет взять подъемный кредит на жилплощадь.