Но не только спорт является залогом здоровья населения. Не менее важно потребление чистой воды. Глава региона поздравил жителей села Кентубек Бурлинского района, где была капитально отремонтирована система водоснабжения. Теперь вода есть в каждом доме. И это не первые положительные изменения в этом населённом пункте. Перспективы у данного села очень хорошие. Уже сегодня его население превышает тысячу человек и специалисты считают, что здесь будут продолжать селиться люди. Хорошая инфраструктура, современные объекты образования, хорошие показатели в развитии предпринимательства — дают свои положительные результаты. Проблема с водоснабжением ставилась перед руководство района ранее. На его реконструкцию из местного и республиканского бюджета было выделено более 100 миллионов тенге. Все работы были завершены в установленные сроки. - Мы очень рады открытию такого комплекса. Теперь нашей молодежи, да и не только молодому поколению, есть где поиграть в футбол зимой, позаниматься на тренажерах. Сейчас большое внимание уделяется развитию массового спорта не только в областном центре, но и в районах, поэтому для нас это праздник, - рассказал житель села Абулхаир АМАНТАЕВ. А жители села Бурлин ставят ещё более серьёзные задачи. Одно из обращение жителей села касалось создания возможности для активного занятия спортом. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса было начато площадью более 3-х тысяч квадратных метров было начато в августе прошлого года. Чуть больше, чем через год он начал работать в полную мощность. Желающих заниматься спортом очень много, тем более здесь предусмотрена возможность в разных залах заниматься разными видами спорта. с начала года за счёт местного бюджета в районах области и в городе было открыто 30 спортивных площадок. До конца текущего года будет построено ещё 23. Большой современный ФОК был построен на средства КПО. На осуществление этого проекта компания выделила 321,6 миллионов тенге. Основной зал настолько большой, что теперь здесь можно проводить и крупные соревнования по любым видам спорта. Помимо подобных сооружения в обязательном порядке нужны и спортивные площадки, доступные для всех жителей области, подчеркнул Глава региона. Их строительство будет осуществляться совместно с партией «Нұр Отан». До конца учебного года будет построено 100 спортивных площадок в отдалённых населённых пунктах.