Иллюстративное фото "МГ" В сельскохозяйственной ярмарке участвовали товаропроизводители Акжайыкского, Каратобинского, Зеленовского, Теректинского районов и г.Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. По данным пресс-службы управления сельского хозяйства по Западно-Казахстанской области, всего на ярмарке было продано 27 голов говядины, семь голов конины, одиннадцать туш баранины, а также 34 тонн картофеля, шестнадцать тонн лука, семнадцать тонн капусты, одиннадцать тонн моркови, четыре тонны арбуза, три с половиной тонны дыни и более 18500 штук яиц. - Уже похолодало, а мы все закупаемся, - смеется жительница Уральска Актолкын. - Вот так каждую субботу закупаемся вдоволь овощей и фруктов на неделю и в субботу снова сюда приходим, уже в привычку вошло. Больше покупать не можем - хранить негде. Для нас жителей квартир, ярмарка очень удобна. Пришли подешевле накупили яблок и помидоров на неделю и хватит. - Мы раньше ездили на центральный рынок, там всегда были низкие цены на овощи и фрукты. Хорошо что организовали сельскохозяйственную ярмарку в центре города. Здесь все очень удобно, сейчас ведь в выходные к рынку не подъедешь. А здесь очень удобно. Все покупаем в одном месте, не нужно в другие места заезжать, берем все здесь. Очень радуют цены, которые ниже рыночных, к тому же качество очень хорошее, все всегда свежее, ведь привозят сами производители. Жалко, что только один день в неделю, если бы сделали сельхоз ярмарку два раза в неделю. Ведь есть люди, которые по субботам тоже работают. Им как быть? Моя дочь к примеру, тоже в выходные работает. Поэтому нам с дедом приходится овощи и фрукты сразу на два дома закупать. Также хотелось бы попросить властей продлить ярмарку подольше. Ведь как только она закрывается, сразу овощи дорожают, - говорит жительница города Асия. По данным пресс-службы акимата Уральска, сельскохозяйственные ярмарки будут проходить на улице Ихсанова 3, 10 и 17 ноября.