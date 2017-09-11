Дилбара и Дидара Сеитовы специально приехали в Уральск для того, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных памяти отца. На встрече также присутствовали поэтесса Акуштап Бактыгереева и композитор Илья Жаканов. О заслугах и проделанной работе Сагынгали Сеитова можно говорить много. Это человек с большой буквы, который многое вложил в развитие родного края, страны. Сагингали Сеитов родился в 1917 году в с. Курайлисай Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 1947 году окончил факультет языка и литературы Казахского педагогического института им. Абая. Автор более 50 поэтических книг (среди них популярнейшие поэтические сборники - «Верю в тебя», «Разноцветье», «Товарищ Время», «Доброта»). Его имя получило известность не только в Казахстане. Его стихи читают в России, Средней Азии, Прибалтике. Поэт много писал о доблести, героизме солдат в годы Великой Отечественной войны. По возвращению с фронта Сагингали Сеитов работал в Академии наук инструктором ЦК КП Казахстана, директором Казгослитиздата, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Академии наук Казахской ССР. На встрече с дочерьми выдающегося поэта Дильбарой и Дидарой Сеитовами аким области Алтай Кульгинов отметил, что строки стихов С. Сеитова, полны любви и надежды, помогают молодому поколению идти в ногу со временем. - Не случайно Президент страны Н.Назарбаев в своей статье "Рухани жаңғыру" особо подчеркивает, что история - это не только наше прошлое, это наше сегодняшнее и будущее. Мы должны помнить, кто мы есть и помнить свою историю, чтить память людей, которые сделали многое для развития нашей Родины - Казахстана. Мы не должны забывать имена деятелей отечественной литературы и искусства. Поэтому мы должны провести 100-летие Сагынгали Сеитова на высоком уровне, - отметил А.Кульгинов и приподнес в подарок дочерям поэта памятные подарки. Композитору И. Жаканову и представителю Союза писателей Галыму Жайлыбай были вручены в подарок 5-ти томники "Айналайын Ақжайық". В свою очередь, Дидара Сеитова поблагодарила акима области за теплый прием на Западно-Казахстанской земле. - За свою жизнь наш отец успел сделать немало. Все его труды - это богатое наследие для нынешнего молодого поколения. Мы рады, что имя нашего отца не забывают и помнят. Это очень много значит для нас, спасибо, - отметила Д.Саитова. После в центре культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али состоялся вечер, посвященный памяти поэта Сагынгали Сеитова. Перед началом мероприятия гости вечера возложили цветы к памятнику писателя Кадыра Мырза Али, после ознакомились с экспонатами музея при центре, выставкой, подготовленной работниками центра. Вечер памяти начался с театральной постановки, посвященной творчеству С.Сеитова. В ходе мероприятия родные, друзья, все те, кто знал поэта при жизни, поделились своими воспоминаниями о нем. Стоит отметить, что мероприятия, посвященные 100-летию писателя Сагынгали Сеитова, продолжатся в Акжаикском районе, где ожидается торжественное открытие памятника поэту.