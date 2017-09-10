Конкурсантка покорила жюри своими танцевальными и вокальными способностями. Конкурс прошел в субботу вечером в Казахском драматическом театре. За звание лучшей боролись 14 претенденток. Среди них была и 16-летняя дочь заместителя акима ЗКО Игоря Стексова Светлана. Ей достался титул “Лучшая фотомодель”. - Два долгих месяца девушки готовились к конкурсу. Некоторые не выдержали и ушли. Остались самые достойные. Жюри пришлось очень нелегко. Мы долго спорили между собой, кто должен представлять Уральск на конкурсе “Мисс Казахстан-2017”. Победительница по праву завоевала корону, - заявила организатор конкурса Жулдыз Хуспанова. Третьей вице-мисс была названа Азиза Сагинаева, титул второй вице-мисс завоевала Акбобек Каиржанова. Первой вице-мисс стала Лиана Руденко. Она представит Уральск на конкурсе “Мисс Казахстан”. Корону победительницы “Мисс Уральск-2016” Айнура Шаймарданова торжественно вручила Адине Базарбаевой. Девушке 17 лет и она учится в двенадцатом классе “Назарбаев интеллектуальная школа”. - Я увлекаюсь пением и танцами. Для меня большая неожиданность, что я завоевала первое место. Все девушки были достойные, - говорит Адина Базарбаева. За победу в конкурсе школьнице вручили туристическую путевку в Венецию.