На открытие собрались поклонники знаменитого музыканта. Как отметил уральских певец Марат Сарбопеев, который был лично знаком с Батырханом Шукеновым, открытие скульптуры именно в городе Уральск — правильное решение. Ведь песня «Джулия» прозвучала впервые именно в нашем городе. — Его песня «Белая река» тоже посвящена Западно-Казахстанскй области — реке Урал. Всем известная песня «Джулия» впервые прозвучала в 1988 году на сцене института им. А.С. Пушкина (нынешнего ЗКГУ им. М.Утемисова). Тогда ее исполнила группа «Алма-Ата», позже получившая название «А-Студио», — отметил Марат Сарбопеев. После открытия скульптуры здесь же прозвучали песни «Джулия», «Белая река» и другие известные композиции Батырхана Шукенова. Также в рамках празднования Дня города недалеко от скульптуры Джулии состоялось торжественное открытие часов города. Теперь по этим часам жители и гости Уральска смогут сверять время на своих часах. Этот подарок горожанам сделали местные предприниматели Ю. Ткалун, А.Азовсков и Ж.Ирменова. Напомним, ранее завод «Зенит» подарил городу Уральск монумент «Парусник». Рабочие завода изготавливали его около месяца. На открытии памятника присутствовали аким города Уральска Мурат МУКАЕВ и директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ. Как отметил градоначальник, завод является флагманом кораблестроения в нашей области. Кроме того, поздравил всех с наступающим Днем города и поблагодарил всех работников завода за труд и вклад в памятник, который был подарен к празднованию. Директор завода «Зенит» Вячеслав ВАЛИЕВ рассказал, что монумент под названием «Парусник» изготавливался около месяца. — Завод дислоцируется в Уральске с 1941 года и уже более 75 лет выпускает свою продукцию. Начиная с 1993 года — это катеры и корабли. Ко Дню города мы подарили парусник, который олицетворяет стремление двигаться вперед. Помимо этого, хочу пожелать всем заводчанам и всем уральцам мира согласия, — поздравил Вячеслав ВАЛИЕВ. — Изначально идею изготовления монумента нам предложили в акимате, а потом уже мы ее реализовали. Разработали макет, далее согласовали его. Сам монумент сделан из нержавеющей стали. Этот памятник может простоять сотни лет в нашем городе, — рассказал Вячеслав ВАЛИЕВ.Фото автора