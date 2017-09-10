Сегодня, 10 сентября, на уральских автозаправках повысилась цена на бензин марки АИ-92. Так, если раньше АИ-92 на заправках «КазМунайГаза» стоил 140 тенге, то сейчас 144, на заправках «Беркута» АИ-92 «Премиум» стоил 137 тенге за литр, а «Нормал» - 133. Здесь цена повысилась на 3 и 2 тенге соответственно. На заправках «Нефтэка» самых «ходовой» бензин повысился до 141 тенге за литр.